রবিবার, মে ২১, ২০১৭


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ইন্টারনেটে স্পিড বাড়াতে নতুন দিশা ইসরোর। তিনটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উত্ক্ষেপণ করতে চলেছে। জুনেই লঞ্চ করা হবে প্রথম স্যাটেলাইট

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