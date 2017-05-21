ইন্টারনেটে স্পিড বাড়াতে নতুন দিশা ইসরোর। তিনটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উত্ক্ষেপণ করতে চলেছে। জুনেই লঞ্চ করা হবে প্রথম স্যাটেলাইট

ইন্টারনেটে স্পিড বাড়াতে নতুন দিশা ইসরোর। তিনটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট উত্ক্ষেপণ করতে চলেছে। জুনেই লঞ্চ করা হবে প্রথম স্যাটেলাইট
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