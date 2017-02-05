কলকাতার নেতাজিনগর পুলিশ কোয়ার্টারের কাছে আবর্জনাস্তূপ থেকে উদ্ধার মানুষের কঙ্কাল।

কলকাতার নেতাজিনগর পুলিশ কোয়ার্টারের কাছে আবর্জনাস্তূপ থেকে উদ্ধার মানুষের কঙ্কাল।
আরও খবর
- ওড়িশার মুজাগড়ে বাস দুর্ঘটনা। ঘটনায় মৃত ৪ আহত ২০।
- দার্জিলিংয়ে আসছেন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু
- আর্সেনালকে হারাল চেলসি
- রোজভ্যালিকাণ্ডে এবার গ্রেফতার তৃণমূল সাংসদ সুদীপ
- সুষমার হুঁশিয়ারিতে বন্ধ হল অ্যামাজনে ভারতীয় তিরঙ্গার ডোরম্যাট
- উড়ালপুলের স্বার্থে কাটা পড়বে প্রায় ২ হাজার গাছ
- ফোটোগ্রাফার এবার কাঠবিড়ালি!
- রোগীমৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা হাসপাতালে
ভিডিও
- 15 BOLLYWOOD CHILD ARTISTS THEN & NOW
- মমতার সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে টাটাদের বিনিয়োগ-বার্তা মমতার
- PM Narendra Modi’s Befitting Reply To Kapil Sharma And People Like Him !
- Epic DHONI Moments When He Fools Opposite Team | Only Dhoni Can do These Things
- ARJUN VADH – Mahabharat
- superb reply by narendra modis to Asaduddin Owaisi in parliament
- Top 10 Worst Cheating Umpires In Cricket History – 2016
- West Bengal | Tourist Attractions in West Bengal | Tour Places in West Bengal – West Bengal Tourism