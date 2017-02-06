ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি সহ গোটা উত্তর ভারত।
আরও খবর
- টেস্টের দায়িত্ব ছাড়লেন ইংরেজ অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক।
- রাজীব গান্ধীর মূর্তির সামনে আবর্জনা
- রাজধানী, শতাব্দীর শূন্য আসনে ১০ শতাংশ ছাড়
- আজ ভুবনেশ্বর আদালতে তোলা হবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
- রেকর্ড আয় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার
- ভাতের মাড় ফেলে দেবেন না, এর গুণ প্রচুর
- হাইটেক হচ্ছে প্যানকার্ড
- এক সদ্যজাতর মৃতদেহ উদ্ধার
ভিডিও
- Top 10 Worst Cheating Umpires In Cricket History – 2016
- মমতার সিঙ্গুরের সভামঞ্চ থেকে টাটাদের বিনিয়োগ-বার্তা মমতার
- 15 BOLLYWOOD CHILD ARTISTS THEN & NOW
- ARJUN VADH – Mahabharat
- PM Narendra Modi’s Befitting Reply To Kapil Sharma And People Like Him !
- West Bengal | Tourist Attractions in West Bengal | Tour Places in West Bengal – West Bengal Tourism
- superb reply by narendra modis to Asaduddin Owaisi in parliament
- Epic DHONI Moments When He Fools Opposite Team | Only Dhoni Can do These Things