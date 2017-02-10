শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ১০, ২০১৭


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আজ রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ বাজেট

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আর্কাইভ কেবল মুদ্রণ ও ছাপাখানার অক্ষরস্থাপন শিল্পের ডামি টেক্সট হয়. আর্কাইভ 1500s, যখন একটি অজানা প্রিন্টার ধরনের একটি জাহাজের গ্রহণ করে এবং একটি টাইপ নমুনা বই করতে এটা scrambled যেহেতু শিল্প এর মান ডামি টেক্সট কখনও হয়েছে. এটা না শুধুমাত্র পাঁচ শতক, কিন্তু ইলেকট্রনিক ছাপাখানার অক্ষরস্থাপন মধ্যে লীপ বেঁচে গেছে, মূলত অপরিবর্তিত অবশিষ্ট. এটা আর্কাইভ সংস্করণ সহ Aldus PageMaker মত ডেস্কটপ পাবলিশিং সফটওয়্যার দিয়ে Letraset ......Read More

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