মুম্বই, ৩ নভেম্বরঃ বহুদিন থেকেই ওঁদের বিয়ে ঘিরে জল্পনার শোনা যাচ্ছিল বলিউড মহলে। অবশেষে কমেডিয়ান ভারতী সিং নিজেই জানিয়েছেন আগামী মাসের ৩ তারিখে হর্ষ লিম্বাচিয়ার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে ভারতী ওঁর আর হর্ষের একটা ছবি পোস্ট করেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে হর্ষ পা মুড়ে শুয়ে আছেন। আর ভারতী হর্ষের হাঁটুর ওপর বসে আছেন। ছবির ক্যাপশনে উনি লেখেন ‘He stole my heart and I am stealing his surname on 3rd December.’

ভারতীর থেকে বয়সে কয়েক বছরের ছোট হর্ষ ছোট পর্দার বিভিন্ন কমেডি শোয়ের রাইটার। ওঁর আর ভারতীর প্রথম আলাপ হয় সোনি টিভির ‘কমেডি সার্কাস’শোতে। ভারতী জানিয়েছেন প্রথমদিকে দুজনের মধ্যে শুধুমাত্র বন্ধুত্ব ছিলেম পরে সেঠি প্রেমে পরিণত হয়।