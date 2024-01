রানওয়েতে মুখোমুখি ধাক্কা! জাপানে হানেদায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত দুটি বিমান

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রানওয়েতে থাকাকালীন বিমানে আগুন! বিমানে সওয়ার ছিলেন প্রায় ৪০০ জন যাত্রী। জাপানের টোকিয়ো-হানেদা বিমানবন্দরের ঘটনা।মঙ্গলবার উপকূলরক্ষী বাহিনীর বিমানের সঙ্গে যাত্রীবাহী বিমানের ধাক্কা লাগে। ঘটনার ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে।ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে জানলা দিয়ে বের হচ্ছে গলগল করে ধোঁয়া।সুনামির সঙ্গেই এই বিপর্যয় আসায় আশঙ্কায় স্থানীয়রা।

A Japan Airlines Airbus A350 with 367 people on board has collided with a Japanese coast guard plane while landing at Tokyo-Haneda Airport. The aircraft is on fire with rescue operations underway. pic.twitter.com/gzaqg2guqK

