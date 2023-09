শুরুতেই দাপট ভারতীয়দের, এশিয়াডের শুটিংয়ে রুপো জয় বাংলার মেহুলির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: এবারের এশিয়ান গেমসে প্রথম থেকেই দাপট দেখাচ্ছেন ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা। শুটিংয়ের প্রথম ইভেন্ট থেকেই পদক জয় শুরু করলেন ভারতীয়েরা। যে জয়ে আবদান থাকল বাংলার মেহুলি ঘোষের। মহিলাদের দলগত ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে রুপো জিতলেন ভারতীয়েরা। মেহুলি ছাড়াও দলে ছিলেন রমিতা জিন্দল এবং আশি চৌকশে। এশিয়ান গেমসে পদক জয়ের জন্য মেহুল সহ ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Historic Moments for India on the very first day of ongoing 19th Asian Games at Hangzhou, China with medal tally of 5 already!

My heartfelt congratulations to Mehuli Ghosh from our Bengal, Ashi Chouksey and Ramita Jindal for securing women's team silver in the 10m Air Rifle…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 24, 2023