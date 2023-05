আর সহ্য নয়! যৌন হেনস্তার প্রতিবাদে হরিদ্বারের গঙ্গায় পদক ভাসাতে চলেছেন কুস্তিগিররা

নয়াদিল্লি: আর সহ্য নয়! এবার গঙ্গায় নিজেদের পদক বিসর্জন দিতে চলেছেন কুস্তিগিররা। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টায় হরিদ্বারে পদক বিসর্জন দেবেন তাঁরা। এমনটাই জানিয়েছেন সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়ার মতো কুস্তিগিররা।

দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় শাসকদল বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগ উঠে আসছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। সে কারণেই এমন সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন কুস্তিগিররা। যদিও নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ব্রিজভূষণ।

ব্রিজভূষণকে সরানোর দাবিতে কয়েকদিন ধরে দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন কুস্তিগিররা। তাঁকে গ্রেপ্তারের দাবিতে ধর্না দেন তাঁরা। রবিবার নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের সময় তাঁরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকলে জোর করে সাক্ষীদের আটক করা হয়।

এদিন টুইট করে অলিম্পিক্স পদকজয়ী সাক্ষীরা লেখেন, এই পদকগুলি তাঁদের প্রাণ। আজ এগুলো গঙ্গায় ফেলে দেওয়ার পর তাঁদের বেঁচে থাকার আর কোনও মানে নেই। তাই পদক ফেলে দেওয়ার পর ইন্ডিয়া গেটের সামনে তাঁরা আমরণ অনশনে বসবেন।

এই পোস্টের আগে সাক্ষী খানিকটা কটাক্ষের সুরে টুইট করে লেখেন, ‘মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং চেন্নাই সুপার কিংসকে শুভেচ্ছা। দেখে ভালো লাগছে যে কোনও ক্রীড়াবিদ অন্তত সম্মান পাচ্ছে। আমরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি।’

Congratulations MS Dhoni ji and CSK. We are happy that at least some sportspersons are getting respect and love they deserve. For us, the fight for justice is still on 😊

