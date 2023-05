কর্ণাটকে হার স্বীকার বিজেপির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজের, হর্স ট্রেডিং-এর আশঙ্কা কংগ্রেসের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ কর্ণাটকে হার স্বীকার করে নিলেন বিজেপির বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাই। ভোটের ফল প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী এবং বিজেপি কর্মীদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমরা দাগ কাটতে পারিনি। পূর্ণাঙ্গ ফল প্রকাশ হলেই আমরা পর্যালোচনা করব। কর্নাটক নির্বাচনে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে কংগ্রেস। জয় একপ্রকার নিশ্চিত হতেই রবিবার সকালে বেঙ্গালুরুতে পরিষদীয় দলের বৈঠক ডাকল কংগ্রেস। কর্নাটকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গড়ছে কংগ্রেসই। এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস নেতা সিদ্দারামাইয়া। তিনি বলেছেন, ‘‘আগেই বলেছিলাম যে, প্রধানমন্ত্রীও যদি আসেন, তা হলেও কিছু হবে না। দেখুন কী হল। আমরা ১২০টি আসনে এগিয়ে রয়েছি। প্রত্যাশা মতোই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমরাই সরকার গড়ব।’’

