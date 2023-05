‘সিবিআই আগাম নোটিস দেয়নি, তবুও হাজিরা দেব, তদন্তে সহযোগিতা করব’, টুইট অভিষেকের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিজাম প্যালেসে তলবের নির্দেশ দিয়েছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নির্দেশ পাওয়া মাত্রই ‘তৃণমূলে নবজোয়ার’ কর্মসূচি স্থগিত করে বাঁকুড়া থেকে কলকাতা ফিরছেন তৃণমূল সাংসদ। এই পরিস্থিতিতেও পূর্ণ সহযোগিতারও আশ্বাস দিলেন তিনি। এদিকে, সিবিআই তলব নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে খোঁচা বিরোধীদের।

I have received a summon from the CBI to appear before them tomorrow, on 20th May'23 for examination.

Despite not being given even a day’s prior notice, I will still abide by the summon.

I will give my full cooperation during the course of the investigation. (1/2) pic.twitter.com/lh7DJY6MQW

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) May 19, 2023