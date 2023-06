‘কেন্দ্র-রাজ্যকে এক হয়ে কাজ করতে হবে’, টুইটে অনুরোধ সোনুর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: করোনার সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো, দুঃস্থ শিশুদের পড়াশোনার দায়িত্ব নেওয়া সহ দেশের জন্য প্রচুর কাজ করেছিলেন তিনি। এছাড়া সারা দেশের মানুষ যখন যেভাবে তাঁর কাছে সাহায্যের আর্জি জানিয়েছেন। তিনি সেইসময় নিজের সাধ্য মতো সকলকে সাহায্য করেছেন। শুধু করোনার সময় নয়, এখনও সাহায্য করতে পিছিয়ে যান না সোনু সুদ। তাই এখন তাঁর পরিচয় শুধুমাত্র অভিনেতা নয় তিনি গরিবের মসিহা নামেও পরিচিত। এবারও তার অন্যথা হয়নি। ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর টুইট করলেন সোনু সুদ। ভিডিও পোস্ট করে তিনি বলেন, ‘শুধু ক্ষতিপূরণে দায় মেটানো যায় না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে একসঙ্গে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।‘

Heartbroken by the news of the train tragedy in Odisha. Heartfelt deepest condolences 💔🙏

Time to show our support and solidarity for the unfortunates. 💔#OdishaTrainAccident 🇮🇳 pic.twitter.com/ZfuYYp8HK9

— sonu sood (@SonuSood) June 3, 2023