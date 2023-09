দুবাই থেকে বিনিয়োগ বঙ্গে! নিউটাউনে বিশ্বমানের শপিং মল খুলতে পারে লুলু, বললেন মমতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দুবাই থেকে এবার বিনিয়োগ বঙ্গে! শুক্রবার বহুজাতিক সংস্থা লুলু গোষ্ঠীর সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শিল্প সম্মেলনের আগে ওই গোষ্ঠীর এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর আশরফ আলির সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। জানা গিয়েছে, রাজ্যে বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

এক্স হ্যান্ডলে বৈঠকের কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, এদিনের বৈঠক বাংলার উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিশীল। সব ঠিক চললে কলকাতার নিউটাউনে বিশ্বমানের শপিং মল খুলতে পারে লুলু গোষ্ঠী। বিশ্বের সমস্ত দেশে তাদের সব শপিং মলে বিশ্ববাংলার জন্য আলাদা কাউন্টার খোলা হতে পারে। সেখানে বিক্রি হবে শুধু বিশ্ববাংলার পণ্য। এছাড়া নিজেদের সমস্ত বিপণির জন্য প্রয়োজনীয় ফল এবং সবজি লুলু বাংলা থেকেই কিনতে পারে। বাংলায় খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র খুলতেও আগ্রহী সংস্থা। মৎস্য এবং মাংস প্রক্রিয়াকরণ, পোলট্রি, ডেয়ারি শিল্পে বিনিয়োগেও আগ্রহ প্রকাশ করেছে ওই সংস্থা। বাংলায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পেও আগ্রহ দেখিয়েছে তারা। পাশাপাশি মমতা জানান, চলতি বছর বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মলনের জন্যও লুলু গোষ্ঠীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

Today’s meeting with Mr. @asharfalima, Executive Director of LuLu Group International, was immensely promising for Bengal’s growth!

We delved into a range of exciting possibilities, foremost among them being the prospect of a world-class mall in Newtown. We discussed the global… pic.twitter.com/KJaiE2miCn

