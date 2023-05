‘মোকা’র তাণ্ডব, ঘূর্ণিঝড়ের বলি ৩, দেখুন ভয়াবহতার ভিডিও…

নেপিডো: বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় ‘মোকা’ রবিবার বাংলাদেশের গা ঘেঁষে আছড়ে পড়ে মায়ানমারে। ঘূর্ণিঝড়ে সেখানে ইতিমধ্যেই প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন। ঘরছাড়া বহু মানুষ। জারি হয়েছে সতর্কতা।

গতকাল মায়ানমারের উপকূলে আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড়। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় প্রায় ২০৯ কিলোমিটার। সাধারণ ঘূর্ণিঝড় থেকে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে মোকা সময় নেয় ২৪ ঘণ্টা। পরের ১৮ ঘণ্টায় মোকা পরিণত হয় সুপার সিভিয়ার সাইক্লোনে। ফলে কার্যত তছনছ হয়ে যায় মায়ানমারের উপকূলবর্তী এলাকা। বহু বাড়ি-ঘর, স্কুল ভেঙে পড়ে। সাধারণ মানুষকে নিরাপদে রাখতে আগেই সবরকম ব্যবস্থা করে প্রশাসন।

মায়ানমার সেনার তরফে জানানো হয়, ঘূর্ণিঝড়ের ফলে বহু ট্রান্সফর্মার উড়ে গিয়েছে। ভেঙে পড়েছে একাধিক এলাকার মোবাইল টাওয়ার, ল্যাম্পপোস্ট। সাইক্লোনোর বেশ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে ভয়াবহতার ছবি দেখা যাচ্ছে। সরকারিভাবে এখনও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ স্পষ্ট করা হয়নি। তবে বিপুল ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

