পথ দুর্ঘটনার কবলে ‘দ্য কেরালা স্টোরি’র পরিচালক-অভিনেত্রী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ছবির কাজেই তেলঙ্গানার করিমনগরে যাচ্ছিলেন ‘দ্য কেরালা স্টোরি’র অভিনেত্রী আদা শর্মা ও পরিচালক সুদীপ্ত সেন। তবে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার আগেই পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তাঁরা। যদিও কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানা যায়নি। তবে তেমন বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। অভিনেত্রী ও পরিচালক দুজনেই সুস্থ আছেন বলে টুইটে জানিয়েছেন তাঁরা।

I'm fine guys . Getting a lot of messages because of the news circulating about our accident. The whole team ,all of us are fine, nothing serious , nothing major but thank you for the concern ❤️❤️

— Adah Sharma (@adah_sharma) May 14, 2023