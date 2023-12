সংসদে দর্শক গ্যালারি থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন কারা? ক’জনকে ধরল পুলিশ?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ‘তানাশাহি নেহি চলেগা’ এই স্লোগান দিতে দিতে বুধবার লোকসভার গ্যালারি থেকে লাফিয়ে পড়লেন দুজন। এনিয়ে এদিন সংসদের লোকসভায় শীতকালীন অধিবেশনে ‘জিরো আওয়ার’-এ হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যায়। ঘটনায় চারজনকে পাকড়াও করা হয়েছে। জানা গিয়েছে তাঁদের নাম-পরিচয়ও। তারমধ্যে একজন অমল শিন্ডে। বাড়ি মহারাষ্ট্রে। অপরজনের নাম নীলম। দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হয়েছে সাগর শর্মা নামে একজন। তিনি পুরো ঘটনায় নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। অপরজনের নাম ডি মনোরঞ্জন।

#WATCH | Delhi: Two protestors, a man and a woman have been detained by Police in front of Transport Bhawan who were protesting with colour smoke. The incident took place outside the Parliament: Delhi Police pic.twitter.com/EZAdULMliz

— ANI (@ANI) December 13, 2023