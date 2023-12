দুবাই সফরে মোদি, ‘অব কি বার মোদি সরকার’ স্লোগানে স্বাগত জানালেন প্রবাসীরা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দুবাই সফরে গেলেন মাত্র ২১ ঘণ্টার জন্য।এই ঝটিকা সফরেরও মোদিকে দেখে চারদিকে উঠল ‘মোদি, মোদি’ স্লোগান।স্লোগানের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন দুবাইয়ের প্রবাসী ভারতীয়রা।প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে যোগ দিতেই দুবাই গিয়েছেন বলে জানা গেছে।এই সম্মেলন শুরুর আগে দুবাইয়ে একটি সাক্ষাৎকারে মোদি বলেন, ‘ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহি দুই দেশই পরিবেশের উন্নতিতে একজোট হয়ে কাজ চালিয়ে যাবে।’

Prime Minister Narendra Modi, in an interview with UAE newspaper Al-Ittihad, says, “India is optimistic that the UAE-hosted COP28 will inject fresh momentum into effective climate action. India and the UAE stand as partners in shaping a greener and more prosperous future, and we… pic.twitter.com/PH1BLy7dPS

— ANI (@ANI) December 1, 2023