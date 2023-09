কড়া নিরাপত্তায় দিল্লিতে শুরু জি-২০ সামিট, রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানালেন মোদি

নয়াদিল্লি: কড়া নিরাপত্তার মোড়কে দিল্লিতে শুরু হল জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। ভারতের নেতৃত্বে হওয়া এই সম্মেলনের থিম ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’। শনিবার বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উদ্বোধনী ভাষণ দেন তিনি।

জি-২০ সম্মেলন উপলক্ষ্যে দিল্লির প্রগতি ময়দানে বসেছে চাঁদের হাট। ভারত মণ্ডপমে শুরু হয়েছে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন। এদিন সম্মেলনে ‘বসুধৈব কুটুম্বকম’ নিয়ে বার্তা দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধানদের স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, ‘এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ-এই মন্ত্রেই বিশ্বাস করে ভারত। সবাইকে নিয়ে উন্নয়নের পথে হাঁটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই সম্মেলনে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল।’ ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের প্রধান, রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সঙ্গে করমর্দন করেন প্রধানমন্ত্রী।

ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জোকো উইডোডো, রুশ বিদেশমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলৎজ, ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভাপতি চার্লস মিশেল, ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেইন, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও, চিনের প্রধানমন্ত্রী লি কিয়াং এখনও পর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন ভারত মণ্ডপমে। তাঁদের সকলকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

এদিন দুপুর দেড়টা পর্যন্ত ভারত মণ্ডপমেই অনুষ্ঠিত হবে সম্মেলনের প্রথম সেশন- ‘ওয়ান আর্থ’। পরে দেড়টার সময় রাষ্ট্রনেতা এবং প্রতিনিধি দলের সদস্যরা লাঞ্চ করবেন সম্মেলন স্থলে। লাঞ্চের পর থেকে সাড়ে ৩টে পর্যন্ত ভারত মণ্ডপমেই বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন। দুপুর সাড়ে তিনটের সময় জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় সেশন শুরু হবে। এই সেশনের নাম হবে ‘ওয়ান ফ্যামিলি’ বা ‘এক পরিবার’। এই সেশনের পর আজকের মতো বৈঠক শেষ হয়ে যাবে। এরপর রাষ্ট্রনেতারা নিজেদের হোটেলে চলে যাবেন।

পাশাপাশি এদিনের নৈশভোজেও থাকছে চমক। এলাহি আয়োজন রয়েছে মেনুতে। থাকছে টসড ইন্ডিয়ান গ্রিন স্যালাড, পাস্তা ও গ্রিলড ভেজিটেবল স্যালাড, চিকপি নুডলস, সুপ হিসাবে থাকছে রোস্টেড আমন্ড অ্যান্ড ভেজিটেবল ব্রথ, উত্তরপ্রদেশের বিখ্যাত পনীর লবাবদার, পটাটো লেয়নিজ, অন্ধ্রপ্রদেশের সবজি কোর্মা, কাজু মটর মাখানা, পঞ্জাবের পেঁয়াজ জিরা কি পোলাও, তন্দুরি রুটি, বাটার নান আর কুলচা, তেঁতুলের চাটনি, খেঁজুরের চাটনি, দুই, মিক্সড আচার, কুট্টু মালপোয়া, কেশর পেস্তা রসমালাই, স্ট্রবেরি এবং ব্ল্যাক কারেন্ট আইসক্রিম।

জি-২০ সম্মেলনে রাষ্ট্রপ্রধানদের স্ত্রী অর্থাৎ নিমন্ত্রিত দেশের ফার্স্ট লেডিদের জন্য থাকছে বিশেষ উপহারও। জানা গিয়েছে, উপহারের তালিকায় রয়েছে তেলেঙ্গানার একটি চেরিয়াল স্ক্রোল পেন্টিং, হাতে বোনা তসর সিল্কের স্টোল ও ছত্তিশগড়ের শিল্পীদের তৈরি বেল মেটালের নারীমূর্তি। জি-২০ সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করবেন ৭৮ শিল্পী। নৈশভোজের সময় তিনঘণ্টা ধরে পরিবেশিত হবে ভারতের বিভিন্ন ধারার সংগীত। এদিন সন্ধ্যায় ভারত মণ্ডপমেই অনুষ্ঠিত হবে রাষ্ট্রনেতাদের নৈশভোজ। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর আমন্ত্রণে এই নৈশভোজের আয়োজন করা হচ্ছে। সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৮টার মধ্যে রাষ্ট্রনেতা এবং আমন্ত্রিতরা এই নৈশভোজে অংশ নিতে সম্মেলনস্থলে পৌঁছোবেন।