সূর্যের হাওয়ার গতি মাপল আদিত্য-এল১, বড় আপডেট দিল ইসরো

নয়াদিল্লি: ২ সেপ্টেম্বর অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার মহাকাশ স্টেশন থেকে ইসরোর সূর্যযান আদিত্য এল১ উৎক্ষেপণ করা হয়। এনিয়ে বড় আপডেট দিল ইসরো। সূর্যের আলোকরশ্মি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে ইসরোর তৈরি আদিত্য-এল১। দূর থেকে মাপছে সৌরবায়ুর গতিপ্রকৃতি। আদিত্য-এল১-এর মধ্যে থাকা একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সৌরবায়ু পর্যবেক্ষণ করছে ইসরো। শনিবার এই তথ্য এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েছে ইসরো।

Aditya-L1 Mission:

The Solar Wind Ion Spectrometer (SWIS), the second instrument in the Aditya Solar wind Particle Experiment (ASPEX) payload is operational.

The histogram illustrates the energy variations in proton and alpha particle counts captured by SWIS over 2-days.… pic.twitter.com/I5BRBgeYY5

— ISRO (@isro) December 2, 2023