গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে আক্রমণ ইজরায়েলি সেনার, এবার কি সরাসরি সামরিক অভিযান?

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: এবার কি তবে গাজায় সরাসরি সামরিক অভিযান শুরু করবে ইজরায়েল? সেরকমই ইঙ্গিত দিল ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ। জানা গিয়েছে, গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে জঙ্গিদের ডেরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েলের সেনা। অপারেশন সেরে ফের ইজরায়েলে ফিরে এসেছে বাহিনী। এই অভিযানের কয়েক ঘণ্টা আগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু জানিয়েছিলেন, স্থলভাগে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে সেনা। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই গাজার উত্তরদিকে অভিযান চালানো হয়েছে।

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023