খানাখন্দে ভরা চাঁদের দক্ষিণ মেরু, অবতরণের নিরাপদ জায়গা খুঁজছে বিক্রম

বেঙ্গালুরু: অবতরণে আর বেশি দেরি নেই। বুধবার ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪ মিনিটে চাঁদের মাটিতে পা রাখার কথা ইসরোর তৈরি চন্দ্রযান-৩-এর ল্যান্ডার বিক্রমের। কিন্তু চাঁদের দক্ষিণ মেরু দুর্গম খানাখন্দে ভরা। বিক্রমের অবতরণের জন্য প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত মসৃণ জমি। আপাতত সেই সন্ধানেই রয়েছে ইসরো।

Chandrayaan-3 Mission:

Here are the images of

Lunar far side area

captured by the

Lander Hazard Detection and Avoidance Camera (LHDAC).

This camera that assists in locating a safe landing area — without boulders or deep trenches — during the descent is developed by ISRO… pic.twitter.com/rwWhrNFhHB

— ISRO (@isro) August 21, 2023