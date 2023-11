শিশির অধিকারীর সম্পত্তির পরিমাণে গরমিল,তদন্তের দাবিতে মোদি-শা কে চিঠি কুণালের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: কাঁথির তৃনমূল সাংসদ তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বাবা শিশির অধিকারীর সম্পত্তি বৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং সিবিআইকে চিঠি দিল তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

বুধবার কেন্দ্রের কাছে চিঠি পাঠানোর কথা নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান কুণাল ঘোষ।তিনি লেখেন, ‘সারদা মালিক নিজে অভিযোগ করেছেন যে ২০১১-১২ সালে তাঁকে কাঁথির অধিকারীরা ব্ল্যাকমেল করেছিলেন এবং বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হয়েছিল তাঁকে।এবং একই সময়ে সাংসদ শিশির অধিকারীর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০ কোটি টাকা। তাই, আমি প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সিবিআই এবং ইডির ডিরেক্টরকে চিঠি লিখেছি। এই বিষয়টি সারদা কেলেঙ্কারি মামলার অধীনে তদন্তের দাবি জানিয়েছি।’

