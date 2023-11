প্রয়াত পাহাড়ের লেপচা বোর্ডের চেয়ারম্যান ল্যাংস্যাং তামাং, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর  

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রয়াত হলেন লেপচা ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ল্যাংস্যাং তামাং। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার সকালেই না ফেরার দেশে চলে গিয়েছেন এই লেপচা নেতা। নেতার মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে পাহাড়ে। লেপচা নেতার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শোক প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের পাহাড়ের পর্যবেক্ষক অরূপ বিশ্বাস।

পাহাড়ে জনজাতিদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বেশ কয়েকটি বোর্ড গঠন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই এক লেপচা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন ল্যাংস্যাং তামাং। পাহাড় সফরে মুখ্যমন্ত্রী এলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে একই মঞ্চে দেখা যেত এই লেপচা নেতাকে।

I am deeply saddened by the demise of Lyangsong Tamsang, Chairman of the Lepcha Board in our hills.

His death is a great loss to me, the lepcha people of the hills, and for all our communities. He was very close to me and gave me their highest honour as well as translated my… pic.twitter.com/axzWKdQ5K4

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 14, 2023