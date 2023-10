‘শান্তিকামী মানুষের পাশে থাকতে চাই’, প্যালেস্তাইনকে ৩ লক্ষ মার্কিন ডলার আর্থিক সাহায্য মালালার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ইজরায়েল-হামাস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বিপর্যস্ত মধ্যপ্রাচ্য। হতাহতের সংখ্যা বহু। এদিকে দু’পক্ষের লড়াইয়ে কার্যত দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে বিশ্ব। তবে গাজায় হাসপাতালে বিস্ফোরণে প্রাণহানির ঘটনার নিন্দায় সরব হয়েছে ভারত সহ প্রায় সব দেশই। এবার গাজা হাসপাতালে হামলার নিন্দায় সরব হলেন নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী মালালা ইউসুফজাই। পাশাপাশি, প্যালেস্তাইনের নাগরিকদের ৩ লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় ২.৫ কোটি টাকা) আর্থিক সহায়তাও করবেন তিনি।

I’m horrified to see the bombing of al-Ahli Hospital in Gaza and unequivocally condemn it. I urge the Israeli government to allow humanitarian aid into Gaza and reiterate the call for a ceasefire. I am directing $300K to three charities helping Palestinian people under attack. pic.twitter.com/JiIPfnTUvY

— Malala Yousafzai (@Malala) October 17, 2023