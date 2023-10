ফোনে কথা মোদি-মিশরের প্রেসিডেন্টের, আলোচনার কেন্দ্রে হামাস ইজরায়েল সংঘর্ষ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: তিন সপ্তাহ পার হামাস-ইজরায়েল সংঘর্ষ। এমনই উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাট্টা আল সিসির সঙ্গে ফোনে কথা বললেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার সন্ধ্যায় দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে ফোনালাপ হয়।

প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই ফোনালাপ সম্পর্কে সকলকে জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা দুজনেই একমত যে, দ্রুত শান্তি ও স্থিতাবস্থা ফেরানো দরকার। এবং মানবিক সাহায্য পাঠানো প্রয়োজন।’

প্রসঙ্গত, গত ৭ অক্টোবর হামাস জঙ্গিগোষ্ঠী রকেট হামলা চালায় ইজরায়েলে। সেই সঙ্গে ইজরায়েলের ভূখণ্ডে ঢুকে বহু ইজরায়েল নাগরিকদের পণবন্দি করে তারা। সেই হামলায় অন্তত ১ হাজার ৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়। পরে হামাস শিবিরের লক্ষ্যে পালটা হামলা চালিয়েছে ইজরায়েলি সেনাও। এখনও পর্যন্ত তাদের বিমান হামলায় গাজায় মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৮ হাজার।

Yesterday, spoke with President @AlsisiOfficial. Exchanged views on the deteriorating security and humanitarian situation in West Asia. We share concerns regarding terrorism, violence and loss of civilian lives. We agree on the need for early restoration of peace and stability…

