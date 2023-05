পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন নতুন সংসদ ভবনের, স্বর্ণদণ্ড সেঙ্গল স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সকালে পুজো পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন সংসদের উদ্বোধন হল। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক সোনার রাজদণ্ড বা সেঙ্গল লোকসভার অধ্যক্ষের আসনের পাশে স্থাপন করলেন মোদি। পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে সেই সেঙ্গল স্থাপন করা হয়। রাজদণ্ড স্থাপনের পর পুরোহিতদের প্রণাম করলেন প্রধানমন্ত্রী।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi takes blessings from the seers before installing the historic ‘Sengol’ in the new Parliament building. pic.twitter.com/u4cdOHCHEb

— ANI (@ANI) May 28, 2023