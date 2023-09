বিশেষ অধিবেশনের ভাষণে মোদির মুখে নেহরুর নাম, তুলে ধরলেন শাস্ত্রী-ইন্দিরা-মনমোহনের কথাও

নয়াদিল্লি: বিশেষ অধিবেশনের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে জওহরলাল নেহরুর নাম। পুরোনো সংসদ সদস্যদের স্মৃতিতে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীসভাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন মোদি। পাশাপাশি লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধি এবং মনমোহন সিংয়ের অবদানের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

#WATCH | Special Session of Parliament | In Lok Sabha, PM Modi says, “…All of us are saying goodbye to this historic building. Before independence, this House was the place for the Imperial Legislative Council. After independence, this gained the identity of Parliament House.… pic.twitter.com/GRWUlr69U2

— ANI (@ANI) September 18, 2023