দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নয়া অতিথি, পাঁচ শাবকের জন্ম দিল স্নো লেপার্ড

দার্জিলিং: দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় নতুন অতিথির আগমন। জন্ম হল ৫টি স্নো লেপার্ডের। দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্ক কর্তৃপক্ষ একথা নিশ্চিত করেছে।

PNHZ Park welcomes 5 newborn Snow Leopard cubs to our zoo family. The proud mothers Rare and Morning gave birth to 1:1 and 1:2 cubs respectively. The cubs are now 1 month old. With this, the Snow Leopard population has reached 14 in the zoo.

