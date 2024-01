Ram Mandir | মধ্যরাতে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলেন রামলালা, আয়োজিত হল বিশেষ পুজো

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বুধবার মধ্যরাতে অযোধ্যার রাম মন্দিরের(Ram Mandir) গর্ভগৃহে প্রবেশ করল রামলালার মূর্তি। প্রথমে গর্ভগৃহে(sanctum sanctorum) একটি বিশেষ পুজো করা হয়। তারপরই ক্রেনের সাহায্যে প্রতিমা ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়। রীতি অনুযায়ী, গত ১৬ জানুয়ারি থেকে অযোধ্য়ায় রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের আচার পালন শুরু হয়েছে। ২২ জানুয়ারি রাম মন্দিরে রামলালার অভিষেক অনুষ্ঠান। তাঁর আগে গতকাল মধ্যরাতে বিশেষ পুজোর মাধ্যমে রাম মন্দিরে প্রবেশ করলেন রামলালা। সে মূর্তি রক্ষায় মোতায়েন রয়েছেন এটিএস কমান্ডো। পাশাপাশি ২০০ জন পিএসি কর্মীও মোতায়েন করা হয়েছে।

#WATCH | Ayodhya, UP: The idol of Lord Ram was brought inside the sanctum sanctorum of the Ram Temple in Ayodhya.

A special puja was held in the sanctum sanctorum before the idol was brought inside with the help of a crane. (17.01)

