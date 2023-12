নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গেল গাড়ি, রাঁচিতে মৃত্যু ৪ জনের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: রাঁচিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল চারজনের। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রাঁচির সদর থানা এলাকায়। রাঁচি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি অনিয়ন্ত্রিত হয়ে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে। তারপরই উলটে যায়। ফলে গাড়ির ভিতরে থাকা সমস্ত যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে। ইতিমধ্যেই মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রাঁচি পুলিশ।

Four people died in a road accident in the Sadar Police Station area of Ranchi last night. The car went uncontrolled, hit an electric pole and then overturned. Bodies have been sent for postmortem. An investigation is underway: Ranchi Police

— ANI (@ANI) December 28, 2023