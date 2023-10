মুম্বইয়ের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৭, আহত বহু

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মুম্বইয়ের বহুতলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। শুক্রবার ভোর ৩টে ৫ মিনিটে গোরেগাঁও পশ্চিমে মহাত্মা গান্ধি রোডের ওই সাততলা ভবনে আগুন লাগে। এখনও পর্যন্ত ৭ জনের মৃত্যু খবর মিলেছে। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫১ জন। এর মধ্যে ৩৫ জনের চিকিত্সা চলছে। এর মধ্যে ৫ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে।

#UPDATE | Mumbai | Goregaon fire: From the total of 51 injured persons, 7 deaths have been reported so far. Whereas the condition of 5 is critical, 35 persons are being treated and 4 of the injured people have been discharged. https://t.co/VZMGlTEorV

