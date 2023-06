নৌসেনার ভাণ্ডারে এল এই বড় অস্ত্র, এবার জলের নীচেও আরও শক্তিশালী ভারত

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: আরও শক্তিশালী হল ভারতীয় নৌসেনার অস্ত্রভাণ্ডার। এবার সমুদ্রের নীচেও সফল লক্ষ্যভেদ করল দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ‘হেভিওয়েট টর্পেডো’। মঙ্গলবার এই টর্পেডোর পরীক্ষা করে নৌসেনা এবং ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন(ডিআরডিও)।

নৌসেনার তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, ‘আরও একটা নতুন মাইলস্টোন। সমুদ্রের নীচের লক্ষ্যবস্তুকে সফলভাবে আঘাত হেনেছে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি এই ‘হেভিওয়েট টর্পেডো’।

সম্প্রতি এমএইচ-৬০ রোমিও হেলিকপ্টার নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হেলিকপ্টারটি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি রণতরী আইএনএস বিক্রান্তে প্রথম অবতরণ করে। এছাড়াও আরব সাগরে কোচির নৌসেনা ঘাঁটি থেকে আইএনএস গরুড়ে অবতরণ করে এই হেলিকপ্টার। মে মাসে নৌসেনা আরও একটি অস্ত্রের পরীক্ষায় সফল হয়। আইএনএস মার্মাগাঁও থেকে ব্রহ্মস ক্ষেপণাস্ত্রের সফল উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

Successful engagement of an Underwater Target by an indigenously developed Heavy Weight Torpedo is a significant milestone in #IndianNavy‘s & @DRDO_India‘s quest for accurate delivery of ordnance on target in the underwater domain. #AatmaNirbharBharat@DefenceMinIndia pic.twitter.com/ZMSvtFSobE

