বুধে যাদবপুরে মৃত ছাত্রের নদিয়ার বাড়িতে যাচ্ছে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত ছাত্রের নদিয়ার বাড়িতে যাবে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার টুইটারে একথা জানিয়েছে তৃণমূল। বুধবার নদিয়া জেলার বগুলায় মৃত ছাত্রের বাড়িতে তাঁর মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে তৃণমূলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল।

তৃণমূলের তরফে টুইটে বলা হয়েছে, ‘যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উজ্জ্বল প্রথম বর্ষের ছাত্রের মৃত্যু আমাদের শুধু মর্মাহতই করেনি, ক্ষুব্ধও করেছে। আগামীকাল আমাদের দলের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও যুব সংগঠনের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ শোকাহত পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন। গভীর দুঃখের এই মুহূর্তে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়াতে।’ ছাত্রমৃত্যুর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তৃণমূল টুইটে লিখেছে, ‘ঐক্যে, দুঃখে এবং অটল সংকল্পে আমরা বলি আর র‍্যাগিং নয়। আর কোনও কষ্ট নয়।’

The untimely demise of Swapnadeep Kundu, a bright first-year student of Jadavpur University has left us not only appalled but also incensed.

Tomorrow, our leaders, @kakoligdastidar, @DrShashiPanja, @Chandrimaaitc, @basu_bratya and @sayani06 will be meeting the bereaved family,…

