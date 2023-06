করমণ্ডল দুর্ঘটনার আবহেই বড় বিপর্যয় বিহারে, গঙ্গার ওপর ভেঙে পড়ল নির্মীয়মাণ সেতু

পাটনা: ওডিশায় ট্রেন দুর্ঘটনার আবহেই এবার বিহারে বিপর্যয়। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ভাগলপুরে গঙ্গার ওপর নির্মীয়মাণ আগুয়ানিঘাট সুলতানগঞ্জ সেতু। সেতুটি খাগরিয়া ও ভাগলপুর জেলাকে সড়কপথে যুক্ত করবে। রবিবার সন্ধ্যায় সেটি আচমকাই ভেঙে পড়ে। ২০১৪ সালে নীতিশ কুমার এর উদ্বোধন করেছিলেন। এনিয়ে এক বছরে দ্বিতীয়বার ভেঙে পড়ল সেতুটি।

একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, সেতুটি ভেঙে পড়ছে। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ঘটনার তদন্ত ও দোষীদের খুঁজে বের করার নির্দেশ দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার।

