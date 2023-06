বাসে অশালীনভাবে মহিলাকে স্পর্শ যুবকের, তারপর কী হল? দেখুন ভিডিও…

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বাসে উঠে মহিলাকে অশালীনভাবে স্পর্শ করছিলেন যুবক। একবার নয়, বারবার এমন ঘটনা ঘটায় রুখে দাঁড়ান ওই মহিলা। যুবকের কলার ধরে রীতিমতো মারধর করতে দেখা যায় ওই মহিলাকে। এই সংক্রান্ত একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। ঘটনাটি কর্ণাটকের মান্ডিয়া বাসস্ট্যান্ডের কাছে। একটি সরকারি বাসে করে গন্তব্যস্থলে যাচ্ছিলেন এক মহিলা। বাসটিতে এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে অনেকক্ষণ ধরেই উত্যক্ত করছিল এবং খারাপ ভাবে স্পর্শ করারও চেষ্টা করেছিল। ওই ব্যক্তিকে একাধিকবার সতর্কও করেন ওই মহিলা বাসযাত্রী। কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। একটা সময় ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় ওই ব্যক্তিকে কলার ধরে মারধর করতে থাকেন ওই মহিলা।

A woman beat her eve teaser at KR Pete bus stand in #Mandya. The lady was travelling in the local bus – the unidentified man was teasing her and tried to touch her inappropriately. Even after she warned- he continued to touch her (1/2) pic.twitter.com/69wEWFuTgZ

— Imran Khan (@KeypadGuerilla) June 3, 2023