ফের উত্তপ্ত ভূস্বর্গ, কুলগাম এনকাউন্টারে শহিদ ৩ জওয়ান

শ্রীনগর: ফের উত্তপ্ত ভূস্বর্গ। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে শহিদ হলেন ৩ জওয়ান। ঘটনাটি ঘটে জম্মু-কাশ্মীরের কুলগাম জেলায়। হালান জঙ্গল এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর ছিল সেনাবাহিনী এবং পুলিশের কাছে। সেইমতো শুক্রবার অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, যৌথ বাহিনীকে দেখে জঙ্গিরা গুলি চালাতে শুরু করলে তল্লাশি অভিযান অচিরেই এনকাউন্টারে পরিণত হয়। পালটা গুলি চালান জওয়ানরাও। সংঘর্ষে ৩ জন সেনাকর্মী জখম হন। তাঁদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও প্রাণে বাঁচানো যায়নি। চিকিৎসা চলাকালীনই মৃত্যু হয় ৩ জনের।

শ্রীনগরের সেনার চিনার কর্পসের তরফে একটি টুইট করে এই খবর জানানো হয়েছে। তারা আরও জানিয়েছে, এই ঘটনার পরই সেনার তরফে আরও বাহিনী পাঠানো হয় ওই এলাকায়। সেখানে এখনও অভিযান চলছে।

On specific inputs regarding presence of terrorists on higher reaches of Halan in Kulgam, operations launched by Security Forces on 04 Aug 23. In exchange of firing with terrorists, three personnel sustained injuries and later succumbed.

