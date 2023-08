হিমাচল প্রদেশে মেঘভাঙা বৃষ্টি ও মন্দির ধসে মৃত ১৬, আটকে বহু

শিমলা: বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। রবিবার থেকেই সেরাজ্যে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল। সোমবার সোলানে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই সঙ্গে শিমলার একটি মন্দির ধসে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আটকে রয়েছেন বেশ কয়েকজন। উদ্ধারকাজ চলছে।

Reports of cloudbursts and landslides have emerged from various parts of the state resulting in loss of precious lives and property.

Again tragedy has befallen Himachal Pradesh, with continuous rainfall over the past 48 hours.

এদিন শিমলার সামার হিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। সেখানকার শিবমন্দিরের একটি অংশ আচমকাই হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। মন্দিরের ভিতরে সেই সময় বহু দর্শনার্থী পুজোর জন্য উপস্থিত ছিলেন। ভেঙে পড়া কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে ৯ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। আটকে রয়েছেন অনেকে। উদ্ধারকাজ চলছে। এদিকে এদিন সোলানের জাদোন গ্রামে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু। সেই সঙ্গে দুর্যোগ পরিস্থিতির দিকে কড়া নজর রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে।

Distressing news has emerged from Shimla, where the “Shiv Mandir” at Summer Hill collapsed as a result of the heavy rainfall.

As of now, nine bodies have been retrieved. The local administration is diligently working to clear the debris in order to rescue individuals who may…

