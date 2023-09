ছাগলের জন্যও ট্রেনের টিকিট! মহিলার কীর্তিতে প্রশংসার বন্যা নেটপাড়ায়

নিউজ ব্যুরো: পোষ্য ছাগলের জন্যও ট্রেনের টিকিট কাটলেন এক মহিলা! শুনতে অবাক লাগলেও এমনই একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। অবনীশ শরণ নামে এক আমলা ভিডিওটি টুইটারে পোস্ট করেছেন। ভ্রাম্যমান টিকিট পরীক্ষক ও ওই মহিলার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ভিডিওটি বাংলার কোনও প্রত্যন্ত এলাকার।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ট্রেনের বগির ভেতরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওই মহিলা। পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাঁর পোষা ছাগল। টিকিট পরীক্ষা করার সময় ভ্রাম্যমান টিকিট পরীক্ষক (টিটিই)-কে মহিলা হেসে জানান, তিনি ছাগলেরও টিকিট কেটে ট্রেনে উঠেছেন। যা শুনে রীতিমতো অবাক হয়ে যান টিকিট পরীক্ষকও।

ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, টিটিই প্রশ্ন করছেন, “টিকিট কেটেছেন কি?” মহিলার জবাব ‘হ্যাঁ’। এর পর টিটিই প্রশ্ন করেন, “ছাগলের জন্যও টিকিট কেটেছেন?” তাতেই একগাল হেসে প্রৌঢ়া জবাব দেন, ‘হ্যাঁ’। এরপর দু’জনেই হাসতে থাকেন।

অনেকেই রয়েছেন যাঁরা ট্রেনে টিকিট ছাড়াই যাতায়াত করেন। এতে ট্রেনের রাজস্ব ক্ষতি হয়। রেল কর্তৃপক্ষ অভিযান চালিয়ে বিনাটিকিটের যাত্রীদের জরিমানাও করে। কিন্তু এরপরেও কিছু মানুষ টিকিট কাটেন না, ফাঁকি দেন রেলকে। সেখানে এক মহিলা নিজের জন্য তো বটেই, পোষ্য ছাগলের জন্যও টিকিট কেটেছেন, এটা দৃষ্টান্ত। ভিডিওটি মন ছুঁয়ে গিয়েছে নেটিজেনদের। তাঁরা মহিলাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন। মহিলার সততায় মুগ্ধ নেটিজেনরা। এক নেটিজেনের বক্তব্য, “প্রকৃতই সৎ। দেশের এমন মানুষই প্রয়োজন।”

She bought train ticket for her goat as well and proudly tells this to the TTE.

Look at her smile. Awesome.❤️ pic.twitter.com/gqFqOAdheq

— Awanish Sharan 🇮🇳 (@AwanishSharan) September 6, 2023