মহাত্মা গান্ধি’র জন্মদিনে অহিংস পথে লড়াইয়ের বার্তা অভিষেকের

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: মহাত্মা গান্ধির অহিংস পথেই চলতে চান তাঁরা। গান্ধি জয়ন্তীতে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে এমনটাই জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘বাপু’র বিচার এবং সমানাধিকারের দাবিতে যে লড়াই, তাঁকেও অনুসরণ করার কথা বলেছেন অভিষেক।

সোমবার অভিষেক এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, ‘জন্মদিবসে বাপুকে স্মরণ করছি। তাঁর সত্য এবং অহিংসার আদর্শ শুধু আমাদের অতীতকেই তৈরি করে দেয়নি, ভবিষ্যতের পথকেও অলংকৃত করে যাচ্ছে।’ ভবিষ্যতের সেই পথ যে বিচার এবং সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পথ, তা’ও উল্লেখ করেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। গান্ধির আদর্শকে কাজে রূপায়িত করার ডাক দিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। তাঁর পোস্ট নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের ‘বঞ্চনা’কে সামনে রেখে তৃণমূল যে লড়াইয়ের বার্তা দিচ্ছে, তাকে অহিংস পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান তৃণমূল নেতা।

Remembering Bapu on his birth anniversary!

His principles of truth & non-violence have not only shaped our past but continue to illuminate our path forward in the relentless pursuit of justice & equality.

On this Gandhi Jayanti, let’s embrace his principles in all our actions.

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) October 2, 2023