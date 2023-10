অন্ধ্রে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত বেড়ে ৯, হতাহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ঘোষণা মোদির

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: বালাসোরের স্মৃতি উসকে রবিবার রাতে ফের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটল অন্ধ্রপ্রদেশে। ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯। আহত প্রায় ৫০ জন। যত সময় গড়াচ্ছে হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়ছে। ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাতেই তিনি কথা বলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণর সঙ্গে।

The Prime Minister has announced an ex-gratia of Rs. 2 lakh from the PMNRF for the next of kin of each deceased due to the train derailment between Alamanda and Kantakapalle section. The injured would be given Rs. 50,000. https://t.co/K9c2cRsePG

— PMO India (@PMOIndia) October 29, 2023