হুমকির সুর! মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের আবেদন নিয়ে পুলিশকে ইমেল শুভেন্দুর

কলকাতা: রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তৃণমূল নেতাদের একে একে জেলে ঢোকানো হচ্ছে। তৃণমূলের চারজনকে জেলে ঢোকালে, বিজেপি’র আটজনকে জেলে ঢোকানো হবে। বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের জেরে তোলপাড় রাজ্য। তাঁর বিরুদ্ধে এবার পুলিশের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ইমেলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ করে এফআইআর দায়েরের আবেদন করেছেন শুভেন্দু। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ এফআইআর দায়ের না করলে আদালতের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানান বিজেপি নেতা।

বৃহস্পতিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দলীয় সমাবেশ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সি অপব্যবহার নিয়ে সরব হয়েছিলেন মমতা। বলেছিলেন, ‘ওঁরা আমার চারজনকে জেলে রাখলে, আমি তাহলে দলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি, ওঁদের বিরুদ্ধে খুন এবং অন্য যে সব অভিযোগ রয়েছে, ওঁদের আটজনকে জেলে ভরব।’ আর এতেই আপত্তি জানিয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বিরোধী দলনেতা।

I have emailed my complaint to the Officer in Charge of the Hare Street Police Station, requesting him to lodge an FIR against the Chief Minister for the comment she made yesterday at the Netaji Indoor Stadium.

She threatened, by taking a vow on behalf of her party to arrest… pic.twitter.com/zmu9SuScon

