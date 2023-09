প্রজ্ঞানের পর এবার চাঁদের বুকে ঘুমে আচ্ছন্ন ল্যান্ডার ‘বিক্রম’

বেঙ্গালুরু: রোভার প্রজ্ঞানের পর এবার ল্যান্ডার ‘বিক্রম’। চাঁদের মাটিতে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল তাকেও। অফ করে দেওয়া হয়েছে বিক্রমের সমস্ত সুইচ।

এদিকে স্লিপ মোডে যাওয়ার আগেও অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছে বিক্রম। রবিবার চাঁদের ল্যান্ডিং পয়েন্ট অর্থাৎ শিবশক্তি পয়েন্ট থেকে বিরাট লাফ দিয়েছে সে। ৪০ সেন্টিমিটার জাম্প করে নিজের অবস্থান থেকে দূরে গিয়ে আবারও একবার সফট ল্যান্ডিং করেছে সে। একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও সে পাঠিয়েছে ইসরোকে। ইসরোর তরফে এক্স হ্যান্ডেলে সোমবার ল্যান্ডার বিক্রমের এই লম্ফঝম্ফের ভিডিও পোস্ট করা হয়েছিল।

Chandrayaan-3 Mission:

Vikram Lander is set into sleep mode around 08:00 Hrs. IST today.

Prior to that, in-situ experiments by ChaSTE, RAMBHA-LP and ILSA payloads are performed at the new location. The data collected is received at the Earth.

Payloads are now switched off.

— ISRO (@isro) September 4, 2023