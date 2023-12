বানভাসি চেন্নাইয়ে ফেঁসে আমির খান, শেষে নৌকা নামিয়ে উদ্ধার

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের একাধিক রাজ্য। প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি তামিলনাড়ুর চেন্নাই সহ উপকূলবর্তী সাত জেলা। এই পরিস্থিতির মাঝে চেন্নাইয়ে গিয়ে বিপদে পড়লেন বলিউড অভিনেতা আমির খান। যদিও পরে নৌকায় করে উদ্ধার করা হয় বলিউড তারকাকে। সাধারণ মানুষের মতোই তিনি নৌকায় চেপে নিরাপদ স্থানে পৌঁছোন।

টানা বৃষ্টির জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে চেন্নাইয়ে। এই পরিস্থিতিতে শহরের মাঝে ফেঁসে যান আমির খান। ২৪ ঘণ্টা ধরে আটকে থাকেন তিনি। তামিলনাড়ুর অভিনেতা বিশাল বিষ্ণু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছেন। যেখানে বেশ কিছু ছবিতে আমির খানকে দেখা যাচ্ছে। বন্যা কবলিত এলাকা থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হচ্ছে, তা সেই ছবিতে স্পষ্ট। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। যদিও দুই অভিনেতাই সুস্থ রয়েছেন এবং নিরাপদ স্থানে তাঁদের পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

অভিনেতা বিশাল বিষ্ণু বলেন, ‘আমাদের মতো অসংখ্য মানুষ এই দুর্যোগে আটকে পড়েছিলেন। করাপক্কম এলাকায় আমরা আটকে পড়েছিলাম। আমাদের উদ্ধার করা হয়। তিনটি বোট এই উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।’ দ্রুত তাঁদের এলাকা থেকে উদ্ধার করার জন্য তামিলনাড়ু সরকারকে ধন্যবাদ জানান অভিনেতারা। অন্যদিকে, তামিল অভিনেতা সূর্য এবং কার্থি ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের ক্ষয়ক্ষতির জন্য ১০ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করেছেন।

Thanks to the fire and rescue department in helping people like us who are stranded

Rescue operations have started in karapakkam..

Saw 3 boats functioning already

Great work by TN govt in such testing times

Thanks to all the administrative people who are working relentlessly https://t.co/QdoW7zaBuI pic.twitter.com/qyzX73kHmc

— VISHNU VISHAL – VV (@TheVishnuVishal) December 5, 2023