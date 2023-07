মুখে-গায়ে প্রস্রাব, ক্ষমা চেয়ে আদিবাসী শ্রমিকের পা ধুয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: আদিবাসী শ্রমিকের মুখে ও গায়ে প্রস্রাব করেছিলেন বিজেপি নেতা। ক্ষমা চেয়ে তাঁর পা ধুয়ে দিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। মধ্যপ্রদেশে আদিবাসী শ্রমিকের মুখে প্রস্রাব করার ঘটনা নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক মহল। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত প্রবেশ শুক্লর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই ঘটনায় সরকারের ভাবমূর্তিতে যাতে কোনও রকম আঁচ না লাগে, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ আদিবাসী শ্রমিক দশমত রাওয়তের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। এমনকি তাঁকে নিজের বাসভবনে ডেকে হাত-পা ধুইয়ে দেন। পরিয়ে দেন উত্তরীয়। কিছু উপহার দেন এবং নিজের হাতে দশমতকে খাইয়েও দেন শিবরাজ। দশমতকে বাসভবনে ডেকে ‘অতিথি আপ্যায়নের’ গোটা ঘটনাটি নিজের টুইটার হ্যান্ডলেও শেয়ার করেছেন শিবরাজ।

গত ৪ জুলাই মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার কুবরি গ্রামের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, এক ব্যক্তি সিগারেট টানতে টানতে আদিবাসী এক শ্রমিকের মুখে, গায়ে প্রস্রাব করছেন। সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই মধ্যপ্রদেশে শোরগোল পড়ে যায়। আদিবাসী শ্রমিকের মুখে-গায়ে প্রস্রাবের ঘটনা নিয়ে ২৯৪ ধারায় অশালীন কার্যকলাপ, ৫০৪ ধারায় শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অপমানের মামলা রুজু করা হয়েছে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে। জাতীয় সুরক্ষা আইনের ধারাও দেওয়া হয়েছে। এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। সরকারি নির্দেশে অভিযুক্ত বিজেপি নেতার বাড়ির একাংশ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেন সরকারি প্রতিনিধিরা।

দশমতকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ওই ঘটনার ভিডিও দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলাম। আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। আপনাদের মতো মানুষই আমার কাছে ঈশ্বর।‘

#WATCH | Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan meets Dashmat Rawat and washes his feet at CM House in Bhopal. In a viral video from Sidhi, accused Pravesh Shukla was seen urinating on Rawat.

CM tells him, “…I was pained to see that video. I apologise to you.… pic.twitter.com/5il2c3QATP

— ANI (@ANI) July 6, 2023