দুবাইয়ে হঠাৎই দেখা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টের, ‘সৌজন্যে আপ্লুত’, লিখলেন মমতা

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: দুবাই বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হঠাৎই দেখা শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট রনিল বিক্রমাসিঙ্ঘের। দু’জনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় একথা জানান মমতা। ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, ‘দুবাই বিমানবন্দরের লাউঞ্জে শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে ডাকেন। কিছু বিষয় নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। আমি তাঁর সৌজন্যে আপ্লুত।’ বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের জন্য তিনি শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে, মাদ্রিদ উড়ে যাওয়ার আগে তিনি শ্রীলঙ্কাতেও আমন্ত্রণ পেলেন বলে জানিয়েছেন।

His Excellency The President of Sri Lanka Ranil Wickremesinghe saw me at the Dubai International Airport Lounge and called me to join for some discussion. I have been humbled by his greetings and invited him to the Bengal Global Business Summit 2023 in Kolkata. HE the President… pic.twitter.com/14OgsYjZgF

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) September 13, 2023