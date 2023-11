অসুস্থ নোবেলজয়ী অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা, হাসপাতালে দেখা করতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা: অসুস্থ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন তিনি। তাঁর অবস্থা গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর চিকিৎসা কেমন চলছে, সেসব নিয়ে চিকিৎসকদের কাছ থেকে খোঁজও নেন। এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এখবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্মলাদেবীর সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

Sad to know that Prof. Nirmala Banerjee, noted economist, and mother of Nobel Laureate Prof. Abhijit Banerjee, is in a critical condition. I am going to see her in hospital now. Let us pray for her.

