Florida Tornado| ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত ফ্লোরিডা, ক্ষতিগ্রস্ত বহু বাড়ি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বিধ্বস্ত ফ্লোরিডা(Florida)। শনিবার ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল এলাকায় ঘূর্ণিঝড়(Tornado) আছড়ে পড়ে। স্থানীয় সময় বিকেল পৌনে ৫টার দিকে ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস থেকে টর্নেডোর সতর্কতা জারি করা হয়। ফোর্ট লডারডেল স্থানটি লাস ওলাস বুলেভার্ড এবং ইন্ট্রাকোস্টাল ওয়াটারওয়ের সংযোগস্থলের ঠিক পশ্চিমে অবস্থিত।

এই ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে বহু বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বিদ্যুতের লাইন ভেঙে পড়েছে এবং ঘূর্ণিঝড়টি শহরের কেন্দ্রস্থলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় শহরে এক ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত জনসাধারণের আহত হওয়ার কোনও খবর পাওয়া যায়নি। তবে বাসিন্দারা আশা করছেন যে ঝড় শান্ত হওয়ার পরে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির একাধিক তথ্য পাওয়া যাবে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘূর্ণিঝড়ের ভিডিও ক্যামেরায় বন্দি করেছেন। যা ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল।

🚨#BREAKING: A Large Tornado touches down on the ground in the area of Fort Lauderdale reports of damage

📌#FortLauderdale | #Florida

Numerous Florida residents watched a confirmed large tornado touches down in the heart of Fort Lauderdale, Florida. Officials from the… pic.twitter.com/roLSftVuq1

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024