Gangasagar | গঙ্গাসাগরে পুণ্যার্থীদের কাছ থেকে ‘লুঠ’ করেছে সরকার, পরিমাণ ৩৮ কোটি, অভিযোগ শুভেন্দুর   

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্কঃ গঙ্গাসাগরে (Gangasagar) পুণ্যার্থীদের থেকে লুঠ করেছে রাজ্য সরকার। এই লুটের পরিমান ৩৮ কোটি টাকা। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে (X handle) পোস্ট করে এমনই দাবি করলেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari)। তিনি দাবি করেছেন, গঙ্গাসাগরে নৌকা, ভেসেলের অতিরিক্ত ভাড়া বাড়িয়ে গঙ্গাসাগরে ৫০ লক্ষ পুণ্যার্থীর কাছ থেকে এই মোটা অংকের টাকা আয় করেছে। যাকে এককথায় বলা যায় লুঠ। শুধু শুভেন্দু অধিকারীই নয়, এর আগে একই অভিযোগ করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, গঙ্গাসাগরে ভেসেল, নৌকোয় ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে ৩৪৪ গুণ। যে ভাড়া ৯ টাকা, তা মেলার সময়ে নেওয়া হয়েছে ৪০ টাকা। এক লাফে বেড়েছে ৩১ টাকা। যা শতাংশের বিচারে তা বেড়েছে ৩৪৪ গুণ। ভেসেলের ভাড়া একলাফে বাড়িয়ে দিয়েছে ৭৬ টাকা। ৫০ লক্ষ মানুষের কাছ এইভাবে অতিরিক্ত ভাড়া বাড়িয়ে ৩৮ কোটি টাকা তুলেছে রাজ্য সরকার।

The Bankrupt WB Govt is arm twisting the common people to earn big bucks.

Every day tall claims are being made that the WB Govt is providing top notch facilities at the Ganga Sagar Mela and how maximum services are provided free of cost with the State Govt bearing the expenses.… pic.twitter.com/9lU3oY7LE1

— Suvendu Adhikari • শুভেন্দু অধিকারী (@SuvenduWB) January 17, 2024