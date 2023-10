‘কেন্দ্রীয় সরকার আমার ফোন-ইমেল হ্যাক করার চেষ্টা করছে’, বিস্ফোরক অভিযোগ মহুয়ার

নিউজ ব্যুরো: ‘কেন্দ্রীয় সরকার আমার ফোন এবং ইমেল হ্যাক করার চেষ্টা করছে’, এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। জানা গিয়েছে, শশী থারুর, অখিলেশ যাদব, রাঘব চাড্ডা, প্রিয়াঙ্কা চর্তুর্বেদী ও মহুয়ার ফোন হ্যাকের চেষ্টা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে এক্স হ্যান্ডলে মহুয়া লিখেছেন, ‘অ্যাপলের তরফে টেক্সট এবং ইমেল করে আমাকে সতর্ক করা হয়েছে যে, সরকার আমার ফোন এবং ইমেল হ্যাক করার চেষ্টা করছে।’ সেই সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রক ও আদানিকে কটাক্ষ করে তাঁর মন্তব্য, ‘তোমাদের ভয় দেখে আমার করুণা হচ্ছে।’ প্রিয়াঙ্কা চর্তুর্বেদীকে ট্যাগ করে তৃণমূল সাংসদ বলেছেন, ‘এখন পর্যন্ত আপনি, আমি এবং ইন্ডিয়া জোটের মোট ৫ জন এর শিকার।’

গত কয়েকদিন ধরেই বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র। ব্যবসায়ী ‘বন্ধুর’ থেকে টাকা নিয়ে লোকসভায় প্রশ্ন করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে। বিষয়টি আপাতত লোকসভার এথিক্স কমিটির বিচারাধীন। ২ নভেম্বর কমিটির সদস্যদের সামনে হাজিরা দিতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে মহুয়াকে।

Received text & email from Apple warning me Govt trying to hack into my phone & email. @HMOIndia – get a life. Adani & PMO bullies – your fear makes me pity you. @priyankac19 – you, I , & 3 other INDIAns have got it so far . pic.twitter.com/2dPgv14xC0

