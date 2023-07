‘আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে’, মণিপুরের ঘটনা নিয়ে মন্তব্য মমতার

কলকাতা: ‘আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে’, মণিপুরের ঘটনা প্রসঙ্গে এমনই মন্তব্য করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দু-মাসেরও বেশি সময় ধরে জ্বলছে উত্তর-পূর্ব ভারতের এই রাজ্য। প্রায় দু’শো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মণিপুরে দুই মহিলাকে বিবস্ত্র করে রাস্তায় ঘোরানো এবং গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল রাত থেকে সেই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই উঠেছে সমালোচনার ঝড়। যদিও ভিডিও-র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। ঘটনার নিন্দা করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার এ ঘটনায় সরব হলেন মমতাও।

বৃহস্পতিবার টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘মণিপুরের ভয়ঙ্কর ভিডিওতে উন্মত্ত জনতা দুই মহিলার সঙ্গে যে নির্মম আচরণ করেছে তা দেখে আমার হৃদয় ভেঙে গিয়েছে। উন্মত্ত জনতার নির্মমতা দেখে মনে ভীষণ ক্রোধ তৈরি হয়েছে। প্রান্তিক মহিলাদের ওপর যে হিংসা হয়েছে, তা দেখার বেদনা ও যন্ত্রণা কোনও শব্দে প্রকাশ করা যায় না। বর্বরোচিত এই কাজ সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। এই বর্বরতা মানবতার লজ্জা। দুষ্কৃতীদের এই ধরনের অমানবিক কাণ্ডের প্রতিবাদ ও ভুক্তভোগীদের বিচারের জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে লড়তে হবে।’

Heartbroken and outraged to witness the horrific video from Manipur showing the brutal treatment of two women by a frenzied mob.

No words can express the pain and anguish of witnessing the violence inflicted on marginalized women. This act of barbarism is beyond comprehension…

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 20, 2023