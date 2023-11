‘তেজসে সফল যাত্রা সম্পন্ন করলাম’ যুদ্ধবিমানের নয়া সংস্করণে সাওয়ার হয়ে বললেন প্রধামমন্ত্রী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ডিজিটাল ডেস্ক: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সওয়ার হলেন তেজস ফাইটারে। শনিবার বেঙ্গালুরুতে হিন্দুস্থান অ্যারোনটিক্স লিমিটেডের দপ্তরে গিয়ে প্রায় ৪৫ মিনিট যুদ্ধবিমানে শামিল হতে দেখা গেল তাঁকে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন তেজসের নির্মাণ কীভাবে চলছে তা খতিয়ে দেখতে।আজ নিজের এক্স হ্যান্ডলে মোদি লেখেন, ‘ছোট্ট একটা উড়ান সম্পন্ন করলাম তেজসে। অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হলাম। আমাদের দেশীয় নির্মাণ দক্ষতার প্রতি আমার আস্থা বাড়ল। এবং আমাদের জাতীয় সম্ভাবনা সম্পর্কে নতুন করে গর্ব ও আশা অনুভব করলাম।’

Successfully completed a sortie on the Tejas. The experience was incredibly enriching, significantly bolstering my confidence in our country’s indigenous capabilities, and leaving me with a renewed sense of pride and optimism about our national potential. pic.twitter.com/4aO6Wf9XYO

— Narendra Modi (@narendramodi) November 25, 2023